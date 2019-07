Fognini si ritira ad Umago. Avanti Travaglia

UMAGO - Stefano Travaglia approda ai quarti di finale dell'ATP 250 di Umago (Croazia) dove sfiderà l'ungherese Balazs, numero 208 del mondo. Sulla terra rossa croata il favorito e numero 1 del seeding era, ovviamente, Fabio Fognini che arriva a questo torneo da numero 9 del mondo. Per problemi fisici, tuttavia, Fognini si ritira sul punteggio di 1-6 1-2 in favore di Travaglia e lascia la vittoria all'altro italiano, numero 105 del mondo. Fin dalle prime battute del match si vede che il tennista ligure non è al massimo della forma con tanti errori, servizio lento e la maggior parte dei colpi che non centrano il campo. Travaglia, invece, più ordinato e cinico nei punti importanti si porta subito avanti 4-0 sfruttando le sue occasioni e chiudendo facilmente il primo set. Fognini prova a riprendere il filo dell'incontro nel secondo set, ma dopo pochi minuti decide di arrendersi all'eliminazione dal torneo. Per Travaglia è un'ottima occasione di raggiungere le semifinali dell'ATP 250 croato: Balazs sembra un avversario alla portata per il tennista italiano.