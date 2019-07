Amburgo, Fognini batte Molleker e avanza ai quarti di finale

AMBURGO - Fabio Fognini avanza ai quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo, in Germania, battendo in due set il padrone di casa Molleker con il punteggio finale di 7-5 6-4. Dopo la prova non all'altezza nel torneo croato di Umago, il numero 10 del mondo ritorna bene in campo sulla terra battuta e, dopo aver battuto facilmente Lenz, altro padrone di casa, riesce ad avere la meglio anche di Molleker numero 150 del mondo. In un primo set tutto sommato equilibrato, tuttavia, il tennista italiano perde il servizio nel sesto gioco mandando il tedesco in vantaggio 4-2. Prontamente Fognini si riprende il break arrivando fino al 5-5 dove sfrutta un game sballato di Molleker per portarsi avanti di un set. Nel secondo, invece, l'italiano riesce ad avere la meglio e il break nel nono gioco è decisivo per andare a servire per il match e chiudere. Ai quarti, per Fognini ci sarà l'ostacolo Carreno-Busta in un torneo che vede Dominic Thiem e Sasha Zverev come grandi favoriti proprio insieme all'italiano Fabio.