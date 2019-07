Fognini si ferma ad Amburgo: Carreno Busta lo batte ai quarti

AMBURGO (Germania) - Un Fabio Fognini non in perfette condizioni fisiche combatte, ma alla fine perde al terzo set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta ai quarti di finale dell’Hamburg European Open, torneo Atp 500 sulla terra rossa di Amburgo. L’italiano, numero 10 del ranking mondiale e campione ad Amburgo nel 2013, è stato superato 3-6, 6-2, 7-6(4) in due ore e 38 minuti di partita.

Fognini, penalty point e intervento del fisioterapista

Il 28enne Carreno Busta, numero 59 della classifica Atp, è al settimo successo in altrettanti match con Fognini, che nel terzo set ha combattuto fino al tie-break, annullando 4 match point sul 5-5, richiedendo un intervento del fisioteparista per qualche acciacco fisico e beccandosi anche un penalty-point per alcuni insulti a una giudice di linea.

Nelle semifinali di Amburgo Carreno Busta se la vedrà con il russo Andrey Rublev, numero 78 Atp, che ha eliminato per 7-6(3), 7-6(5) l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking mondiale e prima testa di serie del torneo. Nell’altra semifinale si affronteranno il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 16 Atp e quarta testa di serie ad Amburgo, e il tedesco idolo di casa Alexander Zverev, numero 5 del mondo e testa di serie numero 2.