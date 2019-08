Rogers Cup, Nadal in finale senza giocare

MONTREAL - Dopo la battaglia con Fabio Fognini, Rafael Nadal si prende un turno di riposo. Il numero due del mondo, sul cemento di Montreal, è in finale nella "Rogers Cup", Masters 1000 canadese. A favorire il passaggio del turno del maiorchino senza scendere in campo è stato il ritiro del francese Gael Monfils fiaccato dalla maratona vinta contro Roberto Bautista Agut. Nadal, nell’ultimo atto del torneo, dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev che in semifinale ha superato il connazionale Karen Khachanov (6-1 7-6).