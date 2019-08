Kuznetsova batte Barty e si prende la finale a Cincinnati

CINCINNATI (USA) - Svetlana Kuznetsova ha ritrovato il suo miglior tennis. La ex numero due del mondo, dopo aver battuto ieri Karolina Pliskova, ha sconfitto oggi Ashleigh Barty, conquistando il pass per la finale del "Western & Southern Open", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi complessivo pari a circa 3 milioni di dollari, che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. La 34enne russa, arrivata all'apice della propria carriera nel 2007 e attualmente al gradino numero 153 del ranking internazionale, ha superato la australiana, numero uno del tabellone e numero due dell'ultima classifica Wta, col punteggio di 6-2, 6-4. In finale la Kuznetsova attende la vincente del match fra Madison Keys e Sofia Kenin.