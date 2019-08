Keys regina di Cincinnati: Kuznetsova ko

CINCINNATI (Usa) - Madison Keys si aggiudica il "Western & Southern Open", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi complessivo pari a circa 3 milioni di dollari, che si è concluso oggi sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. La 24enne di Rock Island, numero 16 del seeding, ha sconfitto in finale per 7-5 7-6(5) dopo un'ora e 45 minuti di gioco la russa Svetlana Kuznetsova, che si fa rimontare in entrambi i parziali dal 5-3 in proprio favore. Per la Keys si tratta del primo Premier 5 della carriera, il quinto titolo assoluto e il secondo di questo 2019 dopo quello conquistato a Charleston. La Kuznetsova, ex numero 2 del mondo, era alla prima finale dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Washington. (Italpress)

Tutto sul tennis