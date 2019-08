NEW YORK (Stati Uniti) – Finisce al primo turno l’avventura di Fabio Fognini agli Us Open, quarto torneo stagionale del Grande Slam, iniziato oggi sul cemento di Flushing Meadows. Il tennista azzurro, numero 11 del tabellone americano, ha perso in quattro set con il gigantesco 22enne americano Reilly Opelka, numero 42 del mondo. Il tennista di casa, due metri e 11 centimetri di altezza, si è imposto 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3 in due ore e 50 minuti.