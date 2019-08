NEW YORK (Stati Uniti) – Bruciante sconfitta per la nostra portacolori Camila Giorgi, che dice addio agli Us Open femminili al primo turno. Sul cemento di Flushing Meadows la 27enne tennista di Macerata è stata superata dalla greca Maria Sakkari, testa di serie numero 30 e numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-0 in 57 minuti di match.

Tennis, Australian Open: Camila Giorgi va veloce