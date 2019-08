Us Open: Svitolina vola agli ottavi, eliminata Kiki Bertens

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - La sorpresa più grande in questa giornata sul cemento newyorkese di Flushing Meadows è l’eliminazione di Kiki Bertens. L’olandese, numero 7 al mondo, viene battuta dalla tedesca Julia Georges, che gioca una partita quasi perfetta. Inizia subito forte, mettendo alle corde l’avversaria e chiudendo il primo set con un netto 6-2. Nonostante la reazione nel secondo set, cambia poco, con la numero 30 che chiude una straordinaria prestazione con un 6-3 che non lascia scampo all’avversaria. Tutto facile invece per Elina Svitolina. L’ucraina non trema e nel derby contro Yastremska regola l’avversaria in meno di un’ora con un parziale di 6-2, 6-0. Tra le atlete nella top ten della classifica Wta in campo anche Madison Keys, che elimina la connazionale Kenin con un sudato 2-0 (6-3, 7-5).

Gli altri risultati di giornata

Vince anche la giovane statunitense Taylor Towsend, che supera la più esperta collega rumena Sorana-Mihaela Cirstea per 2-0 (7-5, 6-2). Doppio 6-3 per Mertens contro Petkovic, mentre Andreescu supera la danese Wozniacki in un match durato oltre un’ora e mezza, con quest’ultima che alla fine ha dovuto arrendersi di fronte all’avversaria, che ha chiuso con un doppio 6-4. Bene anche Vekic, che liquida la kazaka Putintseva 6-4, 6-1. Festeggia anche l'altra statunitense Ahn, che ha la meglio su Jelena Ostapenko in un match durato quasi due ore e terminato col parziale di 6-3, 7-5.