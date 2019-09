Goffin ko: Federer ai quarti degli Us Open

NEW YORK (Stati Uniti) - Il primo pass per i quarti di finale del singolare maschile degli Us Open lo ha staccato Roger Federer. Il tennista svizzero, numero tre del mondo e del seeding, ha brillato nel primo match della settima giornata della quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in DecoTurf di Flushing Meadows, a New York. King Roger si è imposto sul belga David Goffin, numero 15 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-2 6-0. Ai quarti di finale l'elvetico attende Dimitrov che ha superato sempre in tre set De Minaur. (Italpress)

Barty eliminata dalla Wang