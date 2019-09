Us Open: Osaka ko. Bencic ai quarti contro la Vekic

NEW YORK - Proseguono negli ottavi di finale del singolare femminile degli Us Open le sorprese. È uscita di scena anche Naomi Osaka, campionessa in carica a Flushing Meadows e numero 1 del ranking Wta. La giapponese si è arresa alla svizzera Belinda Bencic, numero 12 del mondo, per 7-5 6-4. L'elvetica approda così per la prima volta in carriera ad un quarto di finale slam: ad attenderla un'altra debuttante, la croata Donna Vekic che agli ottavi ha superato in rimonta la tedesca Julia Goerges, numero 30 del ranking Wta, col punteggio di 6-7 (5) 7-5 6-3.