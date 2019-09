Nadal ai quarti degli Us Open, Berrettini trova Monfils

NEW YORK (Stati Uniti) - Rafael Nadal vola ai quarti di finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in DecoTurf di Flushing Meadows, a New York. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto il croato Marin Cilic col punteggio di 6-3 3-6 6-1 6-2. Al prossimo turno il giocatore di Maiorca affronterà l'argentino Diego Schwartzman. Ai quarti di finale anche il francese Gael Monfils, numero 13 del ranking Atp, che si è sbarazzato in tre set dell'iberico Pablo Andujar. Lo score non lascia spazio a dubbi: 6-1 6-2 6-2 per Monfils, che ora sarà l'avversario ai quarti di finale del romano Matteo Berrettini. (Italpress)