Laver Cup: Zverev regala la vittoria al Team Europa

GINEVRA - Il team Europa grazie ad una rimonta pazzesca si conferma campione anche nella terza edizione della Laver Cup. Prima degli ultimi due match il team "Resto del Mondo" era avanti 11-7 ma la vittoria di Federer prima ed il successo di Zverev nell'incontro decisivo hanno ribaltato la situazione a favore del team Europa che ha chiuso 13-11 il torneo di Ginevra.

Laver Cup: Zverev decisivo per l'Europa

A regalare i punti del sorpasso decisivo alla squadra guidata da Federer il tedesco Alexander Zverev che nella sfida finale batte dopo 1 ora e 29 minuti di gioco il canadese Milos Raonic per 6-4, 3-6, 10-4. Prima della 'finale' Roger Federer aveva battuto per 2-0 John Isner: un successo fondamentale quello dell'elvetico che ha permesso al Team Europa di rimanere in corsa per la vittoria finale.