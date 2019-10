Straordinario Berrettini, batte Bautista-Agut e approda ai quarti a Shanghai

SHANGHAI (CINA) - Dopo Fabio Fognini, anche Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del del Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tennista romano ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista-Agut chiudendo il match dopo quasi due ore con il punteggio di 7-6, 6-4. Vittoria importantissima per il numero 13 al mondo, non solo per continuare l'avventura nel torneo, ma anche in vista della Race to London, la corsa che qualifica i migliori 8 dell'anno alle ATP Finals. Che per Berrettini non sarà una passeggiata di salute si capisce subito, con Bautista-Agut che risponde colpo su colpo. Nel terzo game del primo set l'azzurro riesce a togliere la battuta all'avversario, ma per portarsi a casa il gioco bisogna sudare e vincere il tiebreak. Berrettini vince anche il secondo set (6-4) e ora attende il nome del prossimo avversario, che uscirà dal match tra Basilashvili e il numero cinque al mondo Dominic Thiem.

