Nadal tornerà numero uno del mondo del tennis a novembre

ROMA - Rafa Nadal tornerà numero uno del mondo dopo un anno. La sconfitta nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Tsitsipas costerà infatti il trono nel ranking mondiale a Novak Djokovic: come ricorda la stampa spagnola, il serbo era chiamato a difendere i punti del successo ottenuto lo scorso anno in Cina e nella classifica che sarà diffusa lunedì 4 novembre, a prescindere da quello che succederà a Parigi-Bercy, cederà lo scettro al maiorchino. Nadal tornerà dunque in testa alla classifica mondiale per la prima volta dal 29 ottobre 2018.

(In collaborazione con Italpress)