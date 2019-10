Ranking Wta: Giorgi crolla in classifica, che balzo per Gauff

ROMA - Nessuna novità di rilievo nella Top Ten della classifica mondiale femminile. Salda al comando resta Ashleigh Barty, che guadagna qualcosa su Karolina Pliskova: sono 1156 i punti che separano la ceca dal vertice Wta. Al terzo posto Naomi Osaka che precede Elina Svitolina, un po' più staccata c'è Bianca Andreescu davanti a Simona Halep e Petra Kvitova. Resta ottava ma con 200 punti in più grazie ai quarti di Linz Kiki Bertens, allungando così su Serena Williams e Belinda Bencic. Da segnalare il grande balzo in avanti di Cori Gauff, la 15enne statunitense che ha conquistato in Austria il suo primo titolo nel circuito: balzo in avanti di 39 posizioni e 71' posto.

Classifica Wta, le italiane

Di contro, non avendo difeso i punti del successo ottenuto un anno fa, crolla in classifica Camila Giorgi: la marchigiana, che resta comunque la migliore delle italiane, scivola indietro di 29 posti fino alla 92esima piazza. In calo anche Jasmine Paolini (da 116^ a 119^), fra le prime 200 al mondo Martina Di Giuseppe (178^), Martina Trevisan (179^) e Giulia Gatto-Monticone (187^). (in collaborazione con Italpress)