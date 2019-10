Atp di Mosca: Seppi supera Garin al primo turno

MOSCA - Buona la prima per Andreas Seppi nella "VTB Kremlin Cup", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 840.130 dollari che si sta disputando sul veloce indoor dell'Ice Palace Krylatskoye di Mosca, in Russia. Il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, vincitore di questo torneo nell'edizione 2012 e tre volte semifinalista (nel 2013, 2014 e lo scorso anno), ha battuto in rimonta per 3-6 7-6(2) 7-6(4), dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, il cileno Cristian Garin, numero 38 Atp e quinta testa di serie. L'altoatesino ha annullato due match-point nel dodicesimo gioco del secondo set ed ha chiuso al tie-break dopo aver a sua volta fallito tre opportunità nel dodicesimo gioco del set decisivo. Al secondo turno Seppi dovrà vedersela con il vincente della sfida, in programma domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il lituano Ricardas Berankis.