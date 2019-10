Anversa, Sinner è inarrestabile. E' semifinale

ANVERSA - Jannik Sinner non si ferma più. L'altoatesino, ieri è stato il primo 2001 a centrare un quarto di finale Atp dopo il successo sul francese Gael Monfils (n. 13 del mondo). Oggi il diciottenne di Sesto, in Val Pusteria, ha guadagnato il pass per le dell'European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Nei quarti di finale, Sinner ha battuto l'americano Frances Tiafoe, numero 53 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Con questo risultato, l'azzurro entrato nel torneo grazie a una wild card, centra la sua prima semifinale Atp, diventa virtualmente numero 100 del mondo e attende il vincitore del match tra Wawrinka e Simon.

Sinner, l'emozione della semifinale

Diciotto anni e non sentirli. Jannik Sinner gioca già alla pari con i migliori, ma l'emozione c'è ancora: "Non è stato un match facile, Tiafoe è un grande giocatore sono davvero contento. E' incredibile. Non posso che dire grazie anche a tutto il pubblico. Ho giocato bene oggi, un po' di emozione c'è stata, ma alla fine ho vinto e sono contento di essere arrivato in semifinale".