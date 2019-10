Andy Murray trionfa ad Anversa, battuto Wawrinka in tre set

ROMA - Andy Murray è tornato. Il tennista scozzese, dopo un lungo calvario, condito da due interventi chirurgici alle anche, ha vinto oggi il torneo di Anversa, tornando ad alzare un trofeo Atp a distanza di due anni e mezzo dall'ultimo successo. Murray in campo internazionale non trionfava dal marzo 2017, quando vinse sul cemento di Dubai. Per il britannico, che nel 2016 è stato anche numero uno del mondo, si tratta del 46° titolo della carriera (comprese le medaglie d'oro olimpiche di Rio 2016 e Londra 2012). Nella finale odierna dello "European Open", torneo Atp 250, dotato di un montepremi pari a 635750 euro che si è disputato sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, Murray ha sconfitto un altro "veterano", condizionato anche lui negli ultimi anni da diversi infortuni, ovvero lo svizzero Stan Wawrinka. Nel match fra gli unici due giocatori capaci di interrompere negli ultimi dieci anni, con tre trofei Major a testa, l'egemonia Slam del trio Federer, Nadal e Djokovic, lo scozzese (attualmente 243 Atp) si è imposto per 3-6 6-4 6-4 sull'elvetico, quarto favorito del seeding e 18° tennista dell'ultimo ranking internazionale. (in collaborazione con Italpress)