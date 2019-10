Parigi-Bercy, Nadal elimina Wawrinka. Passa Djokovic, fuori Zverev

PARIGI (Francia) - Rafa Nadal ottiene il pass per i quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 stagionale, in corso di svolgimento sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la "regular season" del circuito Atp prima delle Finals. Lo spagnolo testa di serie numero 2 del torneo passa il turno grazie al successo sullo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e mezza di gioco: nel prossimo turno lo attende Jo-Wilfried Tsonga. Si qualifica anche Djokovic che si sbarazza di Edmund con un netto 7-6(7), 6-1: il numero uno del mondo, dopo un primo set equilbrato, liquida il tennista britannico in meno di un'ora e mezza di gioco e affronterà ora il temibile Stefanos Tsitsipas.

Fuori Zverev, avanti Shapovalov e Tsonga

Alexander Zverev esce di scena agli ottavi di finale nel torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno dopo aver perso in finale a Shanghai contro Medvedev e al primo turno a Basilea. Il tennista tedesco, testa di serie numero 6, si è arreso per 6-2 5-7 6-2 al canadese Denis Shapovalov, che si qualifica così per i quarti di finale. Ai quarti anche il francese Jo-Wilfried Tsonga, che ha piegato per 2-6 6-4 7-6(6) il tedesco Jan-Lennard Struff dopo aver battuto Matteo Berrettini nel turno precedente dove troverà sulla sua strada il numero 3 del mondo Nadal.