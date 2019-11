Atp Finals: Zverev supera Nadal

LONDRA - Non è bastato il riposo durante la tournée asiatica a Rafael Nadal. Il numero uno del mondo, superato il problema agli addominali, mostra di non essere ancora ai suoi massimi livelli schiantandosi contro un Alexander Zverev praticamente perfetto. Il tedesco si è imposto in due set (6-2 6-4) chiudendo la prima giornata del gruppo "André Agassi", dopo il successo di Tsitsipas su Medvedev. Per il maiorchino sarà indispensabile una vittoria mercoledì contro il russo per poter continuare a tenere vivo il sogno di vincere le Finals, uno dei pochi trofei che mancano sulla sua bacheca.