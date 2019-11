Atp Finals, Federer abbatte Djokovic 6-4 6-3 e conquista la semifinale

LONDRA - Roger Federer supera Novak Djokovic e conquista le semifinali delle Atp Finals di Londra. Nella terza e ultima giornata del gruppo Borg, il campione svizzero si è aggiudicato la sfida "dentro e fuori" in due set per 6-4 6-3. Eliminato Djokovic che aveva vinto la prima sfida contro Berrettini e che perde anche la chance di riprendersi la testa della classifica Atp: Nadal resterà, infatti, numero uno almeno fino a fine anno. Passa il turno da primo anche l'austriaco Dominic Thiem che oggi ha perso contro l'azzurro Matteo Berrettini per una sconfitta indolore, mentre Federer aspetterà domani di conoscere il suo avversario, cioè il primatista dell'altro gruppo. Sfida fin da subito nelle mani dell'elvetico che si dimostra molto centrato e con percentuali al servizio ottime. Primo break già nel terzo game del primo set a favore di Federer che strappa la battuta al serbo e tiene agilmente i propri turni di servizio fino al 6-4 finale. Nel secondo set, invece, c'è un sussulto d'orgoglio da parte del numero 2 del mondo che si conquista la prima palla break del match nel terzo game, senza però sfruttarla. Nel game successivo, allora, è ancora Federer a strappare il servizio all'avversario e salire in cattedra con un tennis effice e con gli errori gratuiti ridotti al minimo. Djokovic non riesce a far male a Federer sul servizio e allora si arrende perdendo addirittura a 0 l'ultimo game di battuta per il 6-4 6-3 definitivo.