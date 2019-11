TOKYO (Giappone) - Jasmine Paolini guadagna le semifinali del 100mila dollari di Tokyo, in Giappone. La 23enne toscana, numero 105 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, ha sconfitto per 6-2 7-6(2) la cinese Han Xinyun in un'ora e 23 minuti di gioco e per un posto in finale se la vedrà con Shuai Peng, seconda favorita del seeding e numero 65 del mondo. Sarà la rivincita della semifinale di una settimana fa a Shenzhen: in quell'occasione ebbe la meglio la cinese con un doppio 6-3.