Atp Finals: Federer ko, Tsitsipas vola in finale

LONDRA - Stefanos Tsistisipas è il primo finalista delle Atp Finals in scena sul veloce indoor della O2 Arena di Londra. Il 21enne greco, numero 6 del mondo, vincitore del gruppo "Andre Agassi", nella prima semifinale ha battuto in due set lo svizzero Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4. Nella finalissima di domani Tsitsipas, alla prima partecipazione alle Finals, dopo aver vinto lo scorso anno le Next Generation Atp Finals, affronterà il vincente della seconda semifinale, in programma dalle 21 di stasera, fra l'austriaco Dominic Thiem, cinque del mondo e primo classificato nel gruppo "Bjorn Borg", e il tedesco Alexander Zverev, numero sette del ranking internazionale, che ha chiuso al secondo posto il gruppo "Agassi".