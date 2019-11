Tokyo: Paolini ko in finale, ma è la nuova numero uno d'Italia

TOKYO (Giappone) - Jasmine Paolini ha terminato la sua corsa nella finale dell'"Ando Securities Open Tokyo 2019", ricco torneo Itf (100.000 dollari di montepremi) disputato sul cemento di Tokyo, in Giappone. La 23enne toscana, attuale numero 105 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, sarà comunque, da domani, per la prima volta in carriera, nella top 100 del ranking internazionale. Nella finale odierna l'azzurra si è arresa di fronte alle cinese Shuai Zhang, 46esima nel ranking Wta, col punteggio di 6-3, 7-5. Da domani la Paolini sarà la numero uno del tennis italiano: scavalcherà infatti nella classifica mondiale Camila Giorgi.