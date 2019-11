Coppa Davis, la Spagna di Nadal si qualifica per le semifinali

MADRID (Spagna) – Semifinale di Coppa Davis raggiunta per i padroni di casa della Spagna che nei quarti faticano contro l’Argentina superandola 2-1. Decisiva è la sfida di doppio in cui la coppia iberica formata da Rafa Nadal e Marcel Granollers si impone 6-4, 4-6, 6-3 sugli argentini Maximo Gonzalez e Leonardo Mayer. In precedenza, nei singolari, vittoria dell’argentino Guido Pella su Pablo Carreno per 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-1 e dello spagnolo Nadal, numero uno al mondo, su Diego Schwartzman per 6-1, 6-2. In semifinale la Spagna affronterà oggi pomeriggio la Gran Bretagna mentre, nell’altra parte del tabellone, si sfideranno Russia e Canada con inizio degli incontri alle 10.30.