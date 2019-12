Wozniacki si ritira: "Ho realizzato tutto ciò che sognavo"

ROMA - Caroline Wozniacki, ex numero uno del mondo, annuncia il suo ritiro. La tennista danese, che lo scorso anno ha vinto il suo primo unico Slam in Australia, darà l'addio al tennis giocato dopo l'Australian Open, a un anno esatto dall'unico successo in un Major.

Le motivazione di Wozniacki

La campionessa danese ha spiegato i motivi della sua decisione: "Ho giocato a livello professionistico da quando avevo 15 anni. In questo periodo ho avuto il piacere di vivere una magnifica prima parte della mia vita. Con 30 titoli WTA, il numero 1 del mondo per 71 settimane, un titolo alle WTA Finals, 3 partecipazioni olimpiche e l'essere stata portabandiera per la Danimarca, vincendo l’Australian Open 2018, ho raggiunto tutto quello che avrei mai potuto sognare sul campo. Ho sempre detto a me stessa - ha spiegato l'ex numero uno del mondo attraverso il proprio profilo Instagram -, quando sarebbe arrivato il momento, che ci fossero state cose al di fuori del tennis che avrei voluto fare con maggiore interesse, e a quel punto sarebbe finita. Nei mesi scorsi ho realizzato che c’è molto di più nella vita che vorrei fare fuori dal campo. Sposarmi con David è stato uno di questi obiettivi e avere una famiglia con lui continuando a viaggiare per il mondo e aiutando la ricerca sull'artrite reumatoide sono tutte passioni che ho. Con questo, oggi annuncio che mi ritirerò dal tennis professionistico dopo l’Australian Open a gennaio. Questo non ha nulla a che vedere con la mia salute".