Abu Dhabi, Djokovic ko: Tsitsipas in finale

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Inserito direttamente in semifinale nel Mubadala World Tennis Championship, torneo d'esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Abu Dhabi, il numero due al mondo Novak Djokovic ha ceduto a Stefanos Tsitsipas, sesto nel ranking, col punteggio di 6-3, 6-7(4), 4-6. Dopo un primo set dominato, il fuoriclasse serbo, particolarmente nervoso, ha ceduto alla rimonta del giovane avversario, vanificando l'opportunità di volare in finale, dove il greco sfiderà uno tra Nadal e Khachanov.