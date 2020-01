Atp Cup: esordio positivo per Nadal e Djokovic

ROMA - Buona la prima per Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il numero uno e il numero due del mondo sono scesi in campo con le rispettive nazionali nell'Atp Cup, la nuova manifestazione a squadre che sta andando in scena in Australia. Il maiorchino ha conquistato il 2-0 per la Spagna impegnata contro la Georgia nel gruppo B, imponendosi per 6-3 7-5 su Nikoloz Basilashvili. Prima di lui, era toccato a Bautista Agut aprire le danze per gli iberici superando Aleksander Metreveli con un doppio 6-0. La Spagna ha chiuso la giornata sul 3-0 grazie al doppio vinto per 6-3 6-4 dalla coppia Carreno Busta-Feliciano Lopez. Per quanto riguarda il campione di Belgrado i giochi non sono stati così agevoli: Djokovic ha dovuto impegnarsi non poco per superare Kevin Anderson, numero uno del Sudafrica, con il punteggio di 7-6 7-6. Il primo punto per la squadra serba era arrivato grazie al successo di Dusan Lajovic su Lloyd Harris (3-6 7-6 6-3). Bottino pieno anche per la Serbia grazie alla vittoria in doppio del duo Cacic-Troicki (6-3 6-2) su Klaasen-Roelofse.