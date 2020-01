Atp Cup, Nadal e Djokovic trascinano Spagna e Serbia

SYDNEY (AUSTRALIA) - I big non tradiscono alla Atp Cup, inedita manifestazione a squadre che apre la stagione del tennis professionistico nelle tre sedi australiane di Brisbane, Sydney e Perth. Novak Djokovic trascina la Serbia al 2-1 sulla Francia. Dopo il successo di Paire su Lajovic (6-2 6-7 6-4), l'attuale numero 2 del mondo rimette le cose a posto aggiudicandosi il singolare con Gael Monfils per 6-3 6-2 e poi, in doppio con Troicki, firma il punto del 2-1 nel 6-3 6-7(5) 10-3 su Mahut/Roger-Vasselin. Riscatto Sudafrica: 3-0 al Cile con Anderson che maltratta Garin (6-0 6-3), Harris regola Jarry con un doppio 6-4, quindi Klaase/Roelofse la spuntano su Garin/Jarry per 1-6 6-3 10-7. Seconda partita e secondo 3-0 per la Spagna nel gruppo B, stavolta contro l'Uruguay. Rafa Nadal liquida per 6-2 6-1 Pablo Cuevas, Roberto Bautista Agut concede tre game (6-1 6-2) a Franco Roncadelli mentre il doppio formato da Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez ha la meglio su Behar/Furneaux per 6-1 3-6 10-3.

Atp Cup, Giappone a punteggio pieno

A punteggio pieno anche il Giappone, che batte 2-1 la Georgia: decisivi i singolari dove Nishioka batte Basilashvili 6-2 6-3 mentre Soeda ha la meglio su Metreveli per 4-6 6-3 6-2. In testa al girone E c'e' la Croazia, che sconfigge 2-1 la Polonia. Cilic non sbaglia (7-6 6-4 su Zuk), Hurkacz sorprende Coric con un doppio 6-2 ma il duo Dodig/Mektic supera per 6-2 6-1 Hurkacz/Kubot e regala la vittoria ai suoi. Rientra in gioco l'Austria, grazie al 3-0 sull'Argentina: Novak in rimonta su Pella (0-6 6-4 6-4), poi Thiem prevale su Schwartzman per 6-3 7-6(3) prima del sigillo firmato da Marach/Melzer (6-1 6-4 su Gonzalez/Molteni). (in collaborazione con Italpress)