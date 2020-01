Serena Williams torna alla vittoria nel torneo di Auckland

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Finalmente torna alla vittoria Serena Williams. Dopo l'Australian Open conquistato nel 2017, infatti, la campionessa americana non era mai riuscita a vincere nessun titolo in questi tre anni, ma il 2020 per lei comincia nel verso giusto vincendo il primo torneo dopo la maternità. Nella finale del torneo di Auckland, Serena ha messo fine al digiuno vincendo 6-3 6-4 contro l'altra statunitense Jessica Pegula, numero 82 del mondo, puntando dritta verso l'Australian Open in partenza il prossimo 20 gennaio. Eppure, la finale non era cominciata nel migliore dei modi per la Williams che era subito andata sotto di un break, 3-1 in favore dell'avversaria, ma una volta ingranata la marcia giusta non c'è stato più match. Si tratta del trofeo numero 73 della sua splendida carriera e, visto che il primo è arrivato nel 1999, l'americana con questo titolo è riuscita nell'impresa di vincere almeno un torneo in quattro decenni. “È passato molto tempo, penso che si potesse vedere il sollievo sul mio viso. Mi sento sicuramente bene, mi sento come se stessi migliorando con il passare delle settimane e ovviamente ne avevo bisogno” con queste parole Serena Williams ha festeggiato la vittoria devolvendo l'intero montepremi vinto, 43mila dollari, alle vittime degli incendi boschivi australiani.