Giorgi eliminata al terzo turno degli Australian Open: ko con la Kerber

MELBOURNE (Australia) - Si ferma l'avventura di Camila Giorgi al terzo turno degli Australian Open di tennis, primo Grande Slam stagionale. Contro la numero 18 del mondo, Angelique Kerber, la 28enne azzurra non riesce a superare il turno ed approdare alla seconda settimana del torneo perdendo in poco più di due ore con il punteggio di 6-2 6-7(4) 6-3. Dopo un primo set volato via in meno di mezz'ora, la marchigiana numero 102 della classifica Wta prende le misure all'avversaria riuscendo a non concedere palle break e arrivando al tie break vinto per 7 punti a 4. Nell'ultimo parziale, tuttavia, la tedesca alza il ritmo e strappa il servizio alla Giorgi nel quarto game, salvo poi restituirlo tre game più tardi. La tennista marchigiana prova a portarsi in parità, ma la Kerber riesce a togliere di nuovo il servizio alla Giorgi e si avvia verso la vittoria. Agli ottavi, la tedesca affronterà la russa Pavlyuchenkova.