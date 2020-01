Australian Open, Djokovic ai quarti. Affronterà Raonic che ha battuto Cilic

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic avanza ai quarti di finale degli Australian Open di tennis. Il serbo, numero due del mondo, supera in tre set (6-3, 6-4, 6-4) l'argentino Diego Schwartzman. In poco più di due ore di gioco, infatti, Djokovic sembra avere sempre il pieno controllo sul match perdendo solo una volta il servizio, nel secondo set ma quando era avanti di break. Nessuna occasione per Schwartzman che saluta il torneo a testa alta. Prossimo avversario del serbo, invece, sarà il canadese Milos Raonic, numero 32 del seeding, giustiziere di Marin Cilic sempre in tre set (6-4, 6-3, 7-5) e sempre in poco più di due ore di gioco. Cilic, che ha avuto anche due set point nel terzo set per riaprire il match, è stato comunque poco incisivo sul servizio del canadese che è riuscito a realizzare ben 35 aces, non dando speranza al croato.