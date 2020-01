Australian Open, si ferma la Gauff. Kvitova e Barty avanti

MELBOURNE (Australia) - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Coco Gauff agli Australian Open, primo slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. La 15enne statunitense, dopo aver eliminato la campionessa uscente Naomi Osaka, si è arresa a Sofia Kenin. La connazionale, testa di serie numero 16 del tabellone, si è imposta per 6-7(6), 6-3, 6-0. Avanza anche Petra Kvitova, 6-7(4), 6-3, 6-2 alla greca Maria Sakkari dopo una bella rimonta che permette alla numero 7 del seeding di andare avanti nel torneo. Inoltre, sorprendente la sconfitta della cinese Wang che si arrende alla la tunisina Ons Jabeur 7-6, 6-1. Avanti, invece, la numero uno del mondo Barty che batte in tre set molto equilibrati la Riske. Dopo aver vinto 6-3 il primo, l'australiana lascia all'avversaria il secondo parziale senza quasi provarci, mentre nel terzo e decisivo set sfrutta alla grande il primo match point per approdare ai quarti di finale.