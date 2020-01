MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dominic Thiem si è qualificato per la finale degli Australian Open, primo Slam dell'anno in corso sul cemento di Melbourne. L'austriaco, numero 5 del mondo, ha battuto in semifinale in quattro set il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 7, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (3) 7-6 (4). In finale Thiem affronterà domenica il serbo Novak Djokovic che ieri ha superato Roger Federer.