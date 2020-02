Seppi approda in finale nel torneo di New York

NEW YORK (Stati Uniti) - Andreas Seppi batte il cinese Jason Jung in due set col punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 23 minuti di partita e si qualifica per la finale nel torneo Atp 250 di New York: nell’ultimo atto il tennista azzurro se la vedrà con il britannico Kyle Edmund. Per il 35enne Seppi, numero 98 della classifica mondiale, è la decima finale in carriera nel circuito Atp. Cinque i precedenti con Edmund, numero 62 del mondo: il britannico è in vantaggio per 4-1 dopo l'affermazione di inizio anno ad Auckland (ottavi di finale): l’unica vittoria dell'altoatesino risale al 2018, nel primo turno del "1000" sulla terra di Montecarlo. Seppi va a caccia del quarto titolo in carriera dopo quelli a Eastborne (2011), Belgrado e Mosca (2012).