Cecchinato fuori contro Lajovic al primo turno dell'Atp di Rio de Janeiro. Ko anche Caruso

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Marco Cecchinato è eliminato al primo turno dell'Atp di Rio de Janeiro, torneo in programma questa settimana sui campi in terra battuta di Rio. Niente da fare per l'azzurro che è costretto ad arrendersi in tre set, 6-4 6-7(4) 6-1, contro il numero 23 del mondo e seconda testa di serie del torneo Lajovic. Il serbo affronterà adesso il vincente del match tra l'altro italiano Lorenzo Sonego e l'argentino Leonardo Mayer. Difficile da spiegare il calo drastico di prestazioni per l'azzurro nel terzo set dopo che, nel secondo parziale, aveva fatto vedere una qualità di tennis che poteva battere il serbo, tra i favoriti per la vittoria finale. Dopo un primo set equilibrato e andato dalla parte di Lajovic al primo svarione dell'italiano, nel secondo Cecchinato ha meritato di arrivare al terzo salvo poi non giocarsi le proprie chances arrivando addirittura ad essere sotto 5-0. Poche chances anche per l'altro italiano in campo nel torneo brasiliano, Salvatore Caruso che viene battuto in due set dallo spagnolo Munar con il punteggio di 7-5 6-4. In poco più di due ore, l'italiano si arrende all'avversario numero 99 del mondo in una sfida ricca di break: alla fine sono stati ben 8 in due set i servizi persi dai due atleti, ma Caruso ha avuto la peggio ed è costretto a lasciare il torneo brasiliano al primo turno.