Ranking Wta, nella top 100 Jasmine Paolini e Camila Giorgi

ROMA - La vittoria del torneo di Dubai consente a Simona Halep di portare sotto i 2300 punti il distacco in classifica da Ashleigh Barty, sempre al vertice del ranking Wta.Mantiene il terzo posto Karolina Pliskova mentre Belinda Bencic, uscita al primo turno negli Emirati Arabi dove era chiamata a difendere il titolo del 2019, scivola al nono posto e consente così a Bianca Andreescu, Sofia Kenin e Kiki Bertens di migliorare la propria classifica.

Ranking Wta, due azzurre nelle prime 100

Ne approfitta anche Serena Williams, che passa da nona a ottava, alle spalle di Elina Svitolina: periodo no per l'ucraina, fuori anche lei all'esordio a Dubai e indietro di un posto (da sesta a settima) rispetto a una settimana fa. A chiudere la Top Ten c'è sempre Naomi Osaka. Per quanto riguarda il tennis azzurro, sia Jasmine Paolini e Camila Giorgi guadagnano due posti: 94esima la toscana, torna fra le prime 100 la marchigiana. In lieve ascesa anche Martina Trevisan (146esima, +4) e Giulia Gatto-Monticone (148esima, +5).

La classifica

Ashleigh Barty 8367 Simona Halep 6076 Karolína Plíšková 5200 Bianca Andreescu 4665 Sofia Kenin 4490 Kiki Bertens 4335 Elina Svitolina 4301 Serena Williams 3915 Belinda Bencic 3875 Naomi ?saka 3625

Le italiane