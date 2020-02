Dubai, Djokovic e Tsitsipas in semifinale

DUBAI (EMIRATI ARABI) - Sul cemento arabo del torneo di Dubai Atp 500, Stefanos Tsitsipas, numero 2 del seeding, ha vinto in rimonta contro il tedesco Jan-Lennard Struff (numero 34 del ranking Atp) 4-6, 6-4,6-4 in due ore e 22 minuti di gioco. Il greco affronterà in semifinale Daniel Evans che dopo aver eliminato Fabio Fognini e Pierre-Hugues Herbert, oggi ha avuto la meglio su Andrey Rublev col punteggio di 6-2, 7-6(11). Anche Novak Djokovic vola in semifinale a Dubai. Il numero 1 al mondo ha staccato il pass per la prossima fase del torneo Atp 500 dopo aver eliminato ai quarti di finale il russo Karen Khachanov, numero 17 del ranking, in 2 set con un doppio 6-2 ottenuto in un'ora e 8 minuti di gioco. L'avversario del serbo uscirà dal derby francese tra Gael Monfils e Richard Gasquet.