Coronavirus, Federer si allena in quarantena: "Cerco di ricordarmi come si colpisce"

WOLLERAU (Svizzera) - La neve che scende giù copiosamente, Roger Federer in tuta, cappuccio, smanicato e l'immancabile racchetta, più un muro col quale poter ricevere una risposta ai propri colpi. È lo scenario nel video pubblicato su Twitter dal fuoriclasse elvetico, in questi giorni di autoisolamento forzato per tutti, al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, con lo sport sospeso in quasi ogni angolo del mondo. "Mi assicuro di ricordare ancora come si colpisce", la simpatica didascalia scritta da Federer. E, a giudicare dalla scioltezza mostrata nella ripresa, nessuno avrà dubbi in merito. In attesa di poter ammirare nuovamente le sue gesta e di tutti i grandi campioni di ogni disciplina in una situazione di ritrovata normalità.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020