Tennis, Nadal: "Pessimista sulla ripresa dei tornei"

"Sono molto pessimista". Rafa Nadal, durante una chat con i compagni di Davis organizzata dalla Federtennis spagnola, non crede a una ripresa del circuito Atp a breve, "soprattutto per la questione dei viaggi. Anche se si giocasse a porte chiuse, bisogna pensare che c'è molta gente coinvolta. A livello internazionale lo vedo come un problema grave". L'ex numero uno del mondo ammette che "stiamo vivendo un momento molto difficile dopo un mese e mezzo durissimo, con perdite irreparabili. L'atteggiamento del personale sanitario è stato encomiabile e la cosa che dispiace e' che non abbiano potuto disporre di tutti strumenti di cui avevano bisogno. Si è dovuti ricorrere a misure estreme perche' non abbiamo adottato quelle preventive adeguate e ora l'unica cosa che conta è salvare altre vite".