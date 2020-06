Federer, possibile ritorno in campo a luglio

ROMA - Roger Federer potrebbe tornare in campo tra poco più di un mese. Il tennista svizzero è stato infatti invitato da Edwin Weindorfer, organizzatore di un torneo di esibizione che si terrà a Berlino dal 13 luglio. Hanno già confermato la loro presenza all'evento alcuni tennisti della top ten del ranking mondiale come Alexander Zverev, Dominic Thiem e pure Nick Kyrgios e l'azzurro Yannik Sinner. Il numero uno al mondo, che ad agosto compirà 39 anni ed è reduce da un intervento chirurgico al ginocchio al quale si è sottoposto lo scorso febbraio, ha confessato che ci penserà. Qualche giorno fa Federer ha svelato che in questo periodo non si sta allenando, dopo che la sospensione dei tornei Atp è stata prorogata fino al 31 luglio.