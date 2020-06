Sonego: "Mi sento pronto per gareggiare"

TORINO - Lorenzo Sonego è carico per i Campionati Italiani Assoluti. Il tennista, che si presenta come testa di serie numero uno al torneo al via sabato 20 giugno al Tennis Club Todi, ha rivelato: "Mi sento pronto per gareggiare, il lockdown mi è servito per curare il polso e ora sto bene: dovrò dare tutto e lottare, mi mancherà un po' il ritmo partita e la prima sarà la più difficile, ma sono consapevole di poter vincere". Il 25enne sogna le Atp Finals, che dal 2021 si svolgeranno a casa sua, Torino, ma nel frattempo si può coccolare la nomina ad "Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese" ricevuta dalla sindaca Chiara Appendino: "Sono onorato, non è da tutti e ammetto di avere un ottimo rapporto con la prima cittadina: è un'appassionata di questo sport, ci teniamo spesso in contatto".

ll coach: "Ha migliorato punti deboli"

Al suo fianco Sonego avrà come sempre l'allenatore Gipo Arbino, che di lui ha detto: "Si era presentato come un ragazzo gracile che giocava a calcio nel Toro, negli anni è cresciuto e ha lottato molto: ora ha migliorato i punti deboli e potenziato quelli forti, lo vedo bene e pronto per gareggiare".