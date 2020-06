Tennis, al torneo di Perugia il debutto di Sonego

Perugia e il grande tennis, un binomio vincente che si fa largo anche in questa particolare stagione grazie allo ZzzQuil Tennis Tour, organizzato da MEF Tennis Events con il supporto della Federazione Italiana Tennis. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, tappa negli ultimi cinque anni del circuito Challenger, va in scena il secondo torneo del tour che è iniziato con i Campionati Italiani Assoluti di Todi. Si resta in Umbria, dunque, per la ripartenza del tennis italiano che adesso apre alla partecipazione straniera. Se la testa di serie numero 1 è il numero 46 ATP Lorenzo Sonego (che affronterà all'esordio il perugino Francesco Passaro), il secondo favorito del seeding viene infatti dalla Spagna: Pablo Andujar, numero 53 del mondo. L'iberico se la vedrà al primo turno con un qualificato, cosi come il numero 3 Thomas Fabbiano e il numero 4 Lorenzo Giustino. Spagnola anche la quinta testa di serie, Carlos Taberner, avversario al debutto di Andrea Pellegrino. La stellina del tennis azzurro Lorenzo Musetti sfiderà Riccardo Bonadio, mentre due dei migliori talenti del panorama italiano e non solo, Flavio Cobolli e Matteo Gigante, si affronteranno in uno scintillante derby romano.