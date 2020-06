Tennis, Paolini trionfa agli Assoluti di Todi

Jasmine Paolini ha vinto il titolo nel singolare femminile degli Assoluti di Todi, primo torneo in Italia dopo lo stop per il coronavirus. In finale, la 24enne toscana e numero 95 del ranking Wta, ha approfittato del ritiro di Martina Trevisan sul punteggio di 6-5 nel primo set. Martina Trevisan, testa di serie numero due, è stata costretta al ritiro per un problema muscolare alla coscia destra (dalle prime notizie un principio di stiramento). Tanto equilibrio fino al 4-4, poi al cambio di campo con la Paolini avanti 5-4, la Trevisan ha chiesto l'intervento medico e si è fatta fasciare la coscia destra. Quindi con la rivale avanti 6-5 e 0-30 al proprio turno di battuta il ritiro dopo 40 minuti di gioco. Amiche e compagne di squadra con la maglia azzurra in Fed Cup, erano tre i precedenti a livello internazionale con Jasmine in vantaggio 2-1 e che si è imposta a inizio stagione a Shenzhen. "Mi ero accorta che Martina aveva qualche problema mi spiace, sono contenta ma avrei preferito vincerla sul campo. Il mio livello è salito rispetto ai giorni scorsi ance se avevo qualche difficoltà a rispondere visto che lei è mancina. Peccato perché stavamo giocando un buon match."