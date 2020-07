Tennis, Bett1Aces: Thiem elimina Sinner, Berrettini in finale

Matteo Berrettini contro Dominic Thiem. Questa la finale di lusso del Bett1Aces, ricca esibizione che si gioca a Berlino sull'erba dello Steffi Graf Stadium. Il 24enne romano, numero 8 del mondo, ha battuto per 4-6, 6-4, 10-6 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, semifinalista lo scorso anno a Wimbledon. Berrettini ha usufruito di un bye al primo turno e nel match tie break decisivo si è aggiudicato 7 degli ultimi 9 punti (era sotto 4-2) dimostrando una buona condizione sia fisica che mentale. Non ci sarà però una finale tutta italiana: Jannik Sinner nell'altra semifinale si è arreso alla testa di serie numero uno Thiem: 63 76 (5) per l'austriaco. All'esordio il 18enne altoatesino ha sconfitto Tommy Haas sempre al super tie break: 6-4, 3-6, 10-8.Mercoledi' l'italiano affronterà Bautista Agut nella finalina per il terzo e quarto posto.