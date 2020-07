BERLINO - Dominic Thiem ha battuto, in rimonta, Matteo Berrettini nella finale del Bett1 Aces sull'erba del Rot -Weiss Club di Berlino. L'austriaco, numero 3 del mondo, che in semifinale aveva eliminato Jannick Sinner, si è imposto con il punteggio di 6-7(4) 6-4 10-8 sull'azzurro, numero 8 della classifica ATP, in un'ora e 31 minuti di gioco.