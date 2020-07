LEXINGTON - Serena Williams è pronta a tornare in campo dopo la lunga interruzione del circuito tennistico per l'emergenza sanitaria. L'ex numero uno al mondo ha confermato la sua presenza al torneo Wta International "The Top Seed Open" in programma a Lexington dal 10 agosto. Nel Kentucky giocherà anche Sloane Stephens. Il circuio femminile riprenderà il 3 agosto da Palermo, primo torneo Wta del nuovo calendario 2020.