Coronavirus, Pella e Dellien esclusi da Cincinnati

Due tennisti, l'argentino Guido Pella e il boliviano Hugo Dellien, sono stati esclusi dal torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (che quest'anno si svolge a New York per via della pandemia) per aver avuto contatti con il loro preparatore fisico, Juan Manuel Galvan, che è risultato positivo al coronavirus. I due giocatori sono a loro volta sottoposti a test, che ha dato esito negativo, ma gli organizzatori non hanno voluto sentire ragioni. Così ora il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, che è anche presidente dell'associazione dei giocatori, ha deciso di avviare una raccolta di firme per permettere ai due colleghi di scendere in campo. Nel frattempo Pella e Dellien rischiano di essere esclusi dagli Us Open (31 agosto-13 settembre).

