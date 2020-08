Djokovic trionfa a New York, battuto Raonic in tre set

NEW YORK (Stati Uniti) - Novak Djokovic ha vinto il torneo Atp 'Western & Southern Open', piegando in finale il canadese Milos Raonic con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Il serbo, numero uno del mondo, si è imposto nell’ultima gara del torneo, solitamente giocato a Cincinnati e disputato a Flushing Meadows a causa del Coronavirus, in due ore esatte di match. A Raonic non sono stati sufficienti 10 ace, contro i 2 di Djokovic, per vincere.

Djokovic imbattuto nel 2020

Imbattuto nel 2020, Djokovic ha ottenuto così la 23ª vittoria su 23 incontri disputati quest'anno. Al terzo titolo stagionale dopo Dubai e Australian Open, inoltre, il campione serbo raggiunge Nadal per il maggior numero di Masters 1000 vinti, 35.